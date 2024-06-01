Jose Mourinho’dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada henüz kesinleşmediğini ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini söyledi.

Spor 01.06.2024 20:00 Giriş: 01.06.2024 20:00

Güncelleme: 01.06.2024 20:05 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: AA