Jose Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı sık sık Real Madrid ile anılan Mourinho, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"KULÜPLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR"

Portekizli teknik adam, futbol dünyasında transfer süreçlerinin kulüpler tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Bir teknik direktörün bir yere gidip gitmemesiyle ilgilenen taraf kulüplerdir. Oyuncular ya da teknik adamlar için gerekli adımları atan da kulüpler olur.” dedi.

Hakkındaki Real Madrid iddialarına da değinen Mourinho şunları söyledi:

“Herkes Real Madrid’den bahsediyor ama ben bu konudan tamamen uzak duruyorum. Kulübün başkanı ya da herhangi bir yetkilisiyle hiçbir temasım olmadı.”

Deneyimli teknik adam böylece son günlerde Avrupa basınında yer alan iddiaları bir kez daha reddetmiş oldu.