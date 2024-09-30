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Jose Mourinho’dan Serhat Akın yorumu

Antalyaspor maçı sonrası Serhat Akın sorusuyla karşılaşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, silahlı saldırıyı kendine has ifadelerle yorumladı.

Spor
  • 30.09.2024 11:36
  • Giriş: 30.09.2024 11:36
  • Güncelleme: 30.09.2024 11:38
Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho’dan Serhat Akın yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya, dün akşam oynanan Antalyaspor maçı sonrası Serhat Akın’ın kurşunlanması ile ilgili soru soruldu.

Portekizli teknik direktör, “Bilgim yok. Umarım kendisi iyidir” dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

“Demek ki atışı yapan iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim. Demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu.”

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından ve futbol yorumcu Serhat Akın, perşembe gecesi İstanbul Beykoz’da silahlı saldırıya uğramıştı.

Ayağından yaralanan, hayati tehlikesi bulunmayan Serhat Akın'ın hastanede tedavisi devam ederken, olayla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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