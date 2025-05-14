Jose Mujica kimdir? Uruguay'ın eski devlet başkanı ‘Saraysız başkan’ Jose Mujica hayatı ve kariyeri

Dünya siyaset tarihine “en yoksul devlet başkanı” olarak geçen Jose Mujica, Uruguay'ın 40. devlet başkanı olarak görev yaptı. 2010-2015 yılları arasında ülkesini yöneten Mujica, görev süresi boyunca ve sonrasında gösterişten uzak yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Onun liderliği, sadece politikalarıyla değil; halkla iç içe, alçakgönüllü ve samimi yaşamıyla da örnek gösterildi.

Mujica’nın başkanlık döneminde maaşının büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışlaması, sarayda yaşamak yerine eşiyle birlikte kırsal bir evde mütevazı bir hayat sürmesi, 1987 model Vosvos arabasıyla işe gidip gelmesi dünya medyasına sıkça konu oldu.

JOSE MUJİCA KİMDİR?

Jose Alberto Mujica Cordano, 20 Mayıs 1935’te Uruguay’ın başkenti Montevideo’da doğdu. Genç yaşlarda siyasetle ilgilenmeye başladı. 1960’larda Tupamaros adlı sosyalist gerilla hareketine katıldı. Dönemin askeri rejimine karşı silahlı mücadele veren Mujica, bu süreçte tam 14 yıl hapis yattı. Hapiste geçirdiği yıllar boyunca zor şartlara dayanmak zorunda kaldı; uzun süre hücre hapsinde kaldı kötü muamelelere maruz kaldı ve işkence gördü. 1985 yılında genel af ile serbest bırakıldıktan sonra aktif siyasete döndü.

JOSE MUJİCA HAYATI VE KARİYERİ

Serbest kaldıktan sonra Şehircilik Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Mujica, 2005’te Tarım Bakanı olarak Uruguay hükümetinde yer aldı. Ardından 2009’da yapılan seçimleri kazanarak Uruguay Devlet Başkanı oldu. 2010 ile 2015 yılları arasında ülkesini yöneten Mujica, bu süreçte sosyal politikaları, yoksullukla mücadele ve eşitlik konularındaki adımlarıyla öne çıktı.

Başkanlığı döneminde Uruguay, dünyada eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Latin Amerika ülkelerinden biri oldu. Ayrıca, marihuana kullanımının yasallaşması ve dağıtımının devlet kontrolüne alınması da onun döneminde gerçekleşti.

‘Saraysız başkan’ lakabını nasıl kazandı?

Jose Mujica, halk arasında “saraysız başkan” ya da “dünyanın en yoksul başkanı” olarak anılıyor. Bu unvanı almasının nedeni ise devlet başkanı olduktan sonra bile lüks yaşantıyı reddetmesi. Montevideo kırsalında küçük bir çiftlik evinde eşi Lucia Topolansky ile yaşayan Mujica, çiftlikte çiçek yetiştirerek geçimini sürdürdü.

Devlet başkanlığı maaşının yaklaşık yüzde 90’ını sosyal projelere ve yoksullara bağışladı. Kendisine ayrılan resmi konutu ve koruma ekibini reddetti. Bu tavrı, dünya genelinde hayranlıkla karşılandı.

Jose Mujica, başkanlık görevini bıraktıktan sonra da aktif siyaseti tamamen bırakmadı. Senatör olarak bir süre görev yaptı ancak ilerleyen yaşını gerekçe göstererek 2020 yılında siyasetten tamamen çekildi. Yine de konuşmaları ve röportajlarıyla sık sık gündeme geldi.

Onun söylemlerinde sıkça vurguladığı temalar arasında tüketim çılgınlığına karşı durmak, insani değerleri ön plana çıkarmak ve özgürlük yer alır. Bir konuşmasında söylediği şu sözler hâlâ hafızalarda:

“Yoksulluk çok az şeye sahip olmak değil, çok şey istemektir.”

MUJİCA'NIN SON YILLARI

Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe), kansere yenik düştü. Latin Amerika solunun simge ismi ‘dünyanın en fakir başkanı’ Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Mujica çiftlikteki sekoya ağacının altına, köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.