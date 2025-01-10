Jose Mujica, tedaviye devam etmeyeceğini duyurdu: Köpeğimin yanına gömülmek istiyorum

Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını ve artık tedavi görmeyi reddettiğini duyurdu ve vasiyetini açıkladı.

89 yaşındaki efsane lider, Búsqueda dergisine verdiği son röportajında “Dürüst olmak gerekirse, ölüyorum. Beni rahat bırakmalarını istiyorum” dedi. Mujica, vasiyeti gereği köpeğinin yanına gömülmek istediğini belirtti.

İnsanlığa dair önemli mesajlar veren Mujica, "Dürüst olmak gerekirse ölüyorum. Hayat güzel bir macera ve mucize. Mutluluğa değil, zenginliğe odaklanmış durumdayız. Sadece bir şeyler yapmaya odaklanıyoruz ve siz farkına varmadan hayat geçip gidiyor" dedi.

Son zamanlarını Montevideo’daki çiflik evinde karısıyla birlikte geçireceğini belirten Mujica, gömülmek istediği yeri de açıkladı. Mujica, çiftlikteki sekoya ağacının altına, köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini belirtti.

Mujica, halkına veda etmek istediğini ve artık basına demeç vermeyeceğini söyledi. Öte yandan Búsqueda'da yer alan haberde, Mujica’nın söz konusu demeci verirken gözlerinin dolduğu ifade edildi.

EFSANE LİDERİN YAŞAMINDAN KESİTLER

José Mujica, tam adıyla José Alberto Mujica Cordano, 20 Mayıs 1935'te Uruguay'ın Montevideo kentinde doğdu.

Politikaya Küba Devrimi’nden ilham alan Tupamaro Marksist gerilla grubunun lideri olarak atılan Mujica, halk arasında “Pepe” lakabıyla tanınıyor.

1973’te Uruguay’da askeri diktatörlük ilan edilince tutuklandı ve 12 yıl boyunca hapiste kaldı. Bu süre zarfında ağır işkenceler gördü.

1985 yılında diktatörlüğün sona ermesinin ardından serbest bırakıldı.

Sol görüşlü bir koalisyon olan Geniş Cephe (Frente Amplio) hareketine katıldı ve 1994’te Parlamento’ya girdi, ardından Tarım Bakanı olarak görev yaptı.

2010-2015 yılları arasında ise Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yaptı.

Mujica'nın yaşama biçimi tüm dünyada örnek bir lider olmasını sağladı. Bir hastanede sırada beklerken görüldüğü fotoğraf gündem yarattı, "külüstür" bir otomobil kullanmayı sürdürdü, küçük bir çiftlik evinde sade bir şekilde yaşadı ve görevi nedeniyle elde ettiği gelirin büyük çoğunluğunu bağışladı. 2015 yılındaysa görevini bıraktı.

Pepe, bu yaşam şekli nedeniyle TIME dergisi tarafından "Dünyanın en yoksul başkanı” tanımlandı.

olarak tanımlanan Mujica, küçük bir çiftlikte mütevazı bir yaşam sürmeye çalıştı. Başkanlık sarayında yaşamayı reddederek, eşiyle birlikte Montevideo yakınlarındaki bir çiftlikte kaldı ve maaşının büyük kısmını hayır kurumlarına bağışladı. 2015 yılında başkanlık görevini bıraktı; ancak halk arasındaki popülerliğini sürdürdü.

Nisan 2024’te yemek borusunda kanserli bir tümör tespit edilen Pepe, radyoterapi görse de tedavide kalıcı sonuç elde edilemedi.