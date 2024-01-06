Josef de Souza, Başakşehir-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
RAMS Başakşehir’in Çin ekibi Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Adana Demirspor mücadelesini tribünden takip etti.
Kaynak: İHA
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Çin ekiplerinden Beijing Guoan’dan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’yı geçtiğimiz pazartesi günü kadrosuna katmıştı.
Josef, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında turuncu-lacivertlilerin Adana Demirspor’u konuk ettiği müsabakayı tribünden takip etti.
34 yaşındaki futbolcu, daha önce Süper Lig’de 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023 yıllarında ise Beşiktaş forması giydi.
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