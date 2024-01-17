Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Boluspor’u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 85. dakikasında oyuna giren Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

Ajans Haberleri
  • 17.01.2024 15:52
  • Giriş: 17.01.2024 15:52
  • Güncelleme: 17.01.2024 15:52
Kaynak: İHA
Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Başakşehir, Boluspor’u 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Mücadelenin 85. dakikasında Mahmut Tekdemir’in yerine oyuna dahil olan turuncu-lacivertlilerinden yeni transferi Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı. 

34 yaşındaki futbolcu daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giymişti.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 