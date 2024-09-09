Josef de Souza silahlı soyguna uğradı

Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de de forma giyen eski Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı soyguncuların hedefi oldu.

Kariyerini Brezilya'nın Vasco da Gama takımında sürdüren Josef de Souza, silahlı soyguncuların hedefi oldu.

Oğluyla arabada olduğu sırada saldırıya uğrayan Josef de Souza, yaşadıklarını "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz" ifadeleriyle anlattı.