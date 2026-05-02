Josef de Souza’dan Sergen Yalçın sözleri: “Onu çok özledim”

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, siyah-beyazlı kulüpte birlikte çalıştığı Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de ayrıca Fenerbahçe ve Başakşehir FK formalarını da giyen 37 yaşındaki eski futbolcu, şu sıralar ailesiyle vakit geçirdiğini ifade etti.

Josef de Souza, “Şu an çocuklarımla ve ailemle vakit geçiriyorum. Onlar da futbol oynuyor. Birkaç yıl içinde çocuklarımı Beşiktaş’a getirmek istiyorum” diyerek futbol sonrası hayatına odaklandığını söyledi.

"O BENİM İÇİN BABA GİBİ"

Brezilyalı eski orta saha oyuncusu, Beşiktaş’taki teknik direktörüyle ilgili duygularını ise açık sözlerle dile getirdi. “Sergen Yalçın’ı çok özledim. O benim için bir baba gibi. Beşiktaş’ta oynadığım dönemde bana çok yardımcı oldu ve gelişimimde önemli rol oynadı” ifadelerini kullanan Josef, tecrübeli teknik adama kariyerinde başarı diledi.

2020-2021 sezonuna da değinen Josef de Souza, o dönemki şampiyonluğun beklentilerin aksine geldiğini hatırlattı.

Takıma duyulan şüphenin sahaya yansımadığını belirten eski futbolcu, “Kimse bize inanmıyordu ama biz şampiyon olduk. Ghezzal ve Aboubakar gibi önemli oyuncularla güçlü bir ekip oluşturduk” değerlendirmesinde bulundu.

"ÇIKIŞ YAKALAYABİLİR"

Beşiktaş’ın son yıllardaki performansına da değinen Josef, kulübün yeniden çıkış yakalayabileceğini söyledi. Siyah-beyazlı taraftarların başarıya ihtiyacı olduğunu belirten Brezilyalı isim, Türkiye Kupası hedefinin de önemli olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Orkun Kökçü hakkında da konuşan Josef de Souza, genç oyuncunun kalitesine vurgu yaparak birlikte oynamanın kendisi için değerli olacağını ifade etti.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelmeyi planlayan Josef de Souza, haziran ayında Brezilya’da antrenörlük kursuna başlayacağını ve ilerleyen yıllarda Türkiye’de görev yapabileceğini sözlerine ekledi.