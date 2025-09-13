Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı futbolcusu oldu

İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 194. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 193 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminin son gününde Portekizli kanat oyuncusunu 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiraladı. 26 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin 13. Portekizli futbolcusu olarak dikkati çekti.

- Kariyeri

Portekizli futbolcu, 1 Ağustos 1999'da Portekiz'de Melres'te dünyaya geldi.

Futbol kariyerine 2012'de Portekiz alt lig takımlarından Sousense'de başlayan Jota Silva, buradan 2017'de Paços de Ferreira altyapısına geçiş yaptı.

Daha sonra bir yıl içerisinde Sousense'ye geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Espinho'ya transfer oldu.

Espinho'dan sonra sırasıyla Leixoes ve Casa Pia'da oynayan tecrübeli oyuncu, 2022'de asıl çıkışını yapacağı Vitoria takımına katıldı.

Vitoria'daki ilk sezonunda 4 kez gol sevinci yaşayan Jota, bir sonraki yıl tüm kulvarlarda 15 defa rakip ağları sarsmayı başardı ve Avrupa'nın farklı liglerindeki kulüplerin dikkatini çekti.

Geçen sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'a transfer olan Portekizli futbolcu, burada 37 maçta 4 gol kaydetti.

Yeni sezonda kanat transferi için araştırmalarını yapan Beşiktaş, Jota Silva'yı 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

- Beşiktaş tarihindeki 13. Portekizli futbolcu

Jota Silva, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 13. Portekizli futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario ve Tiago Djalo siyah-beyazlı formayı giydi.

Jota Silva, Beşiktaş formasını giyecek 13. Portekizli futbolcu olacak.

- Takımdaki üçüncü Portekizli oyuncu

Jota Silva, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 3. Portekizli oyuncu oldu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Jota, Rafa Silva ile Tiago Djalo'nun ardından takımın 3. Portekizlisi olarak dikkati çekiyor.

- Milli takım kariyeri

Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı.

Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda, İsveç'e karşı ilk kez milli formayı giyen Jota, mücadelede 27 dakika görev yaptı.

Milli takım kariyerinde 2 maça çıkan Jota Silva, gol sevinci yaşayamadı.

- Beşiktaş'ın 12. transferi

Jota Silva, Beşiktaş'ın bu sezonki 12. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva ile sözleşme imzaladı.

- Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 1 Ernest Muçi Belçika 1 Michy Batshuayi Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.