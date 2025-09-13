Giriş / Abone Ol
Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı futbolcusu oldu

Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 12:00
  • Giriş: 13.09.2025 12:00
  • Güncelleme: 13.09.2025 12:00
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 194. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 193 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminin son gününde Portekizli kanat oyuncusunu 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiraladı. 26 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin 13. Portekizli futbolcusu olarak dikkati çekti.

- Kariyeri

Portekizli futbolcu, 1 Ağustos 1999'da Portekiz'de Melres'te dünyaya geldi.

Futbol kariyerine 2012'de Portekiz alt lig takımlarından Sousense'de başlayan Jota Silva, buradan 2017'de Paços de Ferreira altyapısına geçiş yaptı.

Daha sonra bir yıl içerisinde Sousense'ye geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Espinho'ya transfer oldu.

Espinho'dan sonra sırasıyla Leixoes ve Casa Pia'da oynayan tecrübeli oyuncu, 2022'de asıl çıkışını yapacağı Vitoria takımına katıldı.

Vitoria'daki ilk sezonunda 4 kez gol sevinci yaşayan Jota, bir sonraki yıl tüm kulvarlarda 15 defa rakip ağları sarsmayı başardı ve Avrupa'nın farklı liglerindeki kulüplerin dikkatini çekti.

Geçen sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'a transfer olan Portekizli futbolcu, burada 37 maçta 4 gol kaydetti.

Yeni sezonda kanat transferi için araştırmalarını yapan Beşiktaş, Jota Silva'yı 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

- Beşiktaş tarihindeki 13. Portekizli futbolcu

Jota Silva, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 13. Portekizli futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario ve Tiago Djalo siyah-beyazlı formayı giydi.

Jota Silva, Beşiktaş formasını giyecek 13. Portekizli futbolcu olacak.

- Takımdaki üçüncü Portekizli oyuncu

Jota Silva, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 3. Portekizli oyuncu oldu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Jota, Rafa Silva ile Tiago Djalo'nun ardından takımın 3. Portekizlisi olarak dikkati çekiyor.

- Milli takım kariyeri

Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı.

Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda, İsveç'e karşı ilk kez milli formayı giyen Jota, mücadelede 27 dakika görev yaptı.

Milli takım kariyerinde 2 maça çıkan Jota Silva, gol sevinci yaşayamadı.

- Beşiktaş'ın 12. transferi

Jota Silva, Beşiktaş'ın bu sezonki 12. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva ile sözleşme imzaladı.

- Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa5Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya3Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri2Eric Bailly, Badra Cisse
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk1Ernest Muçi
Belçika1Michy Batshuayi
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

