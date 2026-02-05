Jota Silva: "'Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, siyah-beyazlı kulübün dergisine verdiği röportajda hem Beşiktaş’taki sürecini hem de kariyer yolculuğundaki kırılma anlarını anlattı. Büyük bir kulübün parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Jota Silva, takım olarak hedeflere odaklandıklarını söyledi.

Beşiktaş’ta iyi bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Portekizli oyuncu, “Burada olmaktan, Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepimizin ortak hedefleri var ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışıyoruz. İlk yarıda topladığımız puanların üzerine koymak ve daha iyi sonuçlar almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR PROBLEMİM YOK"

Geçirdiği sakatlığın ardından tamamen hazır olduğunu belirten Jota Silva, sağlık ekibine de özel bir parantez açtı. Fiziksel olarak kendisini yüzde yüz hazır hissettiğini söyleyen deneyimli futbolcu, “Buradaki sağlık ekibi benimle çok yakından ilgilendi. Noel döneminde Portekiz’deydim ve kendi ekibimle yoğun şekilde çalıştım. Amacım sahalara daha erken dönmekti. Şu an hiçbir problemim yok” dedi.

Kariyer yolculuğunun klasik Portekizli yıldız profillerinden farklı olduğuna dikkat çeken Jota Silva, Porto, Benfica ya da Sporting altyapılarından çıkmamasının kendisi için bir dezavantaj değil, aksine bir güç olduğunu dile getirdi. Alt liglerde yaklaşık altı yıl mücadele ettiğini hatırlatan Portekizli oyuncu, “Benim için hiçbir adım son değil. Sürekli daha iyisi için çalışıyorum” şeklinde konuştu.

"ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ"

Röportajın en dikkat çeken bölümünde ise 16 yaşında yaşadığı ağır sakatlığa değinen Jota Silva, o dönemi kariyerindeki gerçek dönüm noktası olarak tanımladı.

İlk doktorun futbol kariyerine devam etmenin neredeyse imkânsız olduğunu söylediğini aktaran Portekizli futbolcu, “Ameliyattan sonra gerçek anlamda bir savaş başladı. Hem mental hem fiziksel olarak çok zor bir süreçti ama beni bugünkü oyuncu yapan da o dönem oldu” ifadelerini kullandı.