JP Morgan'dan asgari ücret tahmini: Enflasyonun altında kalacak

Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için en net ve en çok ses getirecek tahmin, dünyaca ünlü yatırım bankası JPMorgan'dan geldi. Geçen hafta yayınladığı raporda banka, asgari ücrete yüzde 20'lik bir artış beklediğini açıkladı.

Yeni yıl yaklaşırken, yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanın gözü kulağı, Ocak 2026'da yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Uluslararası finans devi JPMorgan'ın yayımladığı bir raporda "2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6."

Bu analiz, bankanın 2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zammın, kendi bekledikleri yıl sonu enflasyonunun 4,6 puan altında kalacağını öngördüğünü gösteriyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, asgari ücretlinin alım gücünün yeni yılda reel olarak erimeye devam edeceği anlamına geliyor.

UZMANI 'TANIDIK'

JPMorgan'ın bu tahmininin piyasalar tarafından bu kadar ciddiye alınmasının arkasında yatan önemli bir neden var. Bankanın sık sık Ankara ile temas halinde olması ve Hazine borçlanmalarında aktif rol almasının yanı sıra, JPMorgan'ın Türkiye uzmanı Fatih Akçelik'in geçmişi, bu tahminin gücünü artırıyor.

Akçelik, JPMorgan'a katılmadan önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görev yapmış bir isim. Bu nedenle, Türkiye ekonomisinin iç dinamiklerine, karar alma mekanizmalarına ve hükümetin önceliklerine içeriden hakim olduğu biliniyor.

JP Morgan geçen yılki asgari ücret zammını da doğru tahmin etmişti.