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JP Morgan, dolar/TL tahminini düşürdü

JP Morgan, dolar/TL yıl sonu beklentisini aşağı yönlü revize ederken DİBS tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti. Banka dolarTL paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

Ekonomi
  • 31.05.2024 16:52
  • Giriş: 31.05.2024 16:52
  • Güncelleme: 31.05.2024 16:56
JP Morgan, dolar/TL tahminini düşürdü

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/Türk lirası paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35.5'e revize etti.

Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.

Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.

Kaynak: ekonomim.com

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