JPMorgan enflasyon beklentisini yükseltti

JPMorgan, Türkiye için faiz indirimi tahminini düşürürken, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yukarıya çekti. Banka, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin referans faiz oranları ve fiyat baskıları açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu uyarısında bulundu. JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta gerçekleşecek toplantısı için faiz indirimi beklentisini 100 baz puan olarak revize etti.

JPMorgan’ın daha önceki faiz indirimi beklentisi 150 baz puan olarak açıklanmıştı. "TCMB faiz indirimlerini yavaşlatacak" başlığıyla paylaşılan raporda Ağustos ve Eylül enflasyonundaki yukarı yön gerekçe gösterilerek 23 Ekim’deki toplantıda 100 baz puan indirim beklendiği belirtildi. Kurum 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 31,5’ten yüzde 32’ye yükseltti.

Açıklanan raporda "Aralık toplantısında da 100 baz puanlık indirim bekliyoruz. 2025 yıl sonu faiz öngörümüz yüzde 38,5 (Önceki yüzde 38)" ifadesine yer verildi. TCMB’nin 2026’da her toplantıda 100’er baz puan indirim yapacağı öngörülerek "2026 yıl sonu faiz tahminimiz yüzde 30,5 (önceki yüzde 30)" değerlendirmesi yapıldı. Enflasyon ve faizde riskler olduğu vurgulandı.