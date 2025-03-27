JPMorgan, Türk bankaları için hedef fiyatları düşürdü

JPMorgan, Türk bankalarına yönelik hedef fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yaptı, değerlendirmeye göre bazı bankaların tavsiyeleri değiştirildi.

cnbc-e'nin haberine göre, Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için hedef fiyat 43 TL’den 35 TL’ye düşürülürken, tavsiye “nötr” olarak korundu.

Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 98 TL’den 74 TL’ye çekildi ve tavsiye “ağırlığını artır”dan “nötr” seviyesine indirildi.

İş Bankası C (ISCTR) için hedef fiyat 20 TL’den 17 TL’ye düşürüldü, tavsiye ise “nötr” olarak devam etti.

Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyat 172 TL’den 165 TL’ye revize edilirken, tavsiye “nötr”den “endeks üstü getiri” seviyesine yükseltildi.