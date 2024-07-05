JPMorgan, Türk bankalarında hedef fiyatlarını revize etti

JPMorgan, Türk bankalarına ilişkin tavsiyelerini revize ederken hedef fiyatlarını da güncelledi.

JPMorgan, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlarını güncelleyerek bazı hisse senetleri için tavsiyelerini güncelledi.

Analizde, yüksek faiz oranları nedeniyle kredi daralmasının kısa vadeli zorluk yaratabileceğini ifade edilse de, Türk bankaları için uzun vadeli fırsat vurgusu yapıldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, paylaşılan raporda, hükümet ve TCMB tarafından atılan kararlı ve koordineli adımların ardından piyasanın enflasyonun düşürüleceğine olan güveninin arttığı ve bankaların yılbaşından bu yana yüzde 80 prim kaydettiği belirtildi.

HEDEF YÜKSELTİLEN BANKALAR

Raporda, hedef fiyatları revize edilen bankalar arasında Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank ve Vakıfbank yer aldı.

JPMorgan, Garanti BBVA için hedef fiyatını 73,5 TL'den 164 TL'ye yükseltti. Bankanın tavsiyesini ise "nötr"den "ağırlığını artır" olarak değiştirdi. JPMorgan'ın 164 TL fiyatı Aralık 2025 için sunuldu.

JPMorgan, VakıfBank için hedef fiyatını 17,5 TL'den 24 TL'ye yükseltti ve "ağırlığını azalt" tavsiyesini korudu.

JPMorgan, Halkbank için hedef fiyatını 13 TL'den 18 TL'ye yükseltti ve "ağırlığını azalt" tavsiyesini korudu.

JPMorgan, İş Bankası için ise hedefini 12 TL'den 19 TL'ye yükseltti.