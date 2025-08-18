"Jrokez" ismiyle tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

'Jrokez' lakaplı Twitch ve Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'da yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Dalgakıran’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haberin yayılmasının ardından spor ve oyun hesapları sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.

SON PAYLAŞIMINDA YAYININI İPTAL ETMİŞ

26 yaşındaki Mersinli yayıncı, yaptığı son paylaşımda halsiz olduğunu belirterek yayını iptal ettiğini duyurmuştu.

Dalgakıran'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım şöyle olmuştu:

"Dostlar baya halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni.. Bugünlük izinizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere."

OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?

24 Şubat 1999’da Mersin’de doğan Oğuzhan Dalgakıran, YouTube'da başlayan kariyerine, Twitch’te devam etmiş ve 2017’den itibaren aktif yayıncılık yapmaya başlamıştı. 2020’de “Yılın Spor Oyunları Yayıncısı” ödülünü kazanmıştı.