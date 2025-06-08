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JTI Türkiye üst yönetiminde görev değişikliği

Japan Tobacco International (JTI) Türkiye'nin Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörlüğü görevine atama yapıldı. Bu ay itibarıyla göreve, Mert Sunar getirildi.

Güncel
  • 08.06.2025 12:33
  • Giriş: 08.06.2025 12:33
  • Güncelleme: 08.06.2025 12:45
Kaynak: AA
JTI Türkiye üst yönetiminde görev değişikliği
Fotoğraf: AA

JTI Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörlüğü görevine Mert Sunar getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JTI Türkiye'nin üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti.

Mert Sunar, bu ay itibarıyla JTI Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü görevini yürütecek.

Sunar, kurumsal ilişkiler ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, koordinasyonu ve uygulanması görevlerinde bulunacak.

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