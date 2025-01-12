Jude Law, Vladimir Putin’i canlandıracak

52 yaşındaki İngiliz aktör Jude Law, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak.

Giuliano da Empoli’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan The Wizard of Kremlin (Kremlin Büyücüsü) adlı filmde rol alacak.

Deadline’ın haberine göre, filmin yönetmen koltuğunda Olivier Assayas oturacak.

Film, 1990’ların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya’da yaşananları konu alıyor.

Law, filmle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bunu tereddütle söylüyorum çünkü henüz film üzerinde çalışmaya başlamadım. Yani, başladım ama şu anda tırmanılacak bir Everest gibi görünüyor. Dağın eteklerinden yukarı bakıyorum ve ‘Aman Tanrım, ne dedim?’ diye düşünüyorum. Evet derken genellikle böyle hissediyorum. ‘Aman Tanrım, bunu nasıl yapacağım?’ diyorum. Neyse, bunu çözmek bana kalmış.”