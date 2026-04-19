Judocular gözünü 2028 Olimpiyatı’na dikti

Judocular Bilal Çiloğlu ile Habibe Çiloğlu, Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan bronz madalyanın ardından hedeflerini 2028 Los Angeles Olimpiyatları olarak belirlediklerini ifade etti.

Avrupa Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Bilal Çiloğlu, uzun süren sakatlık döneminin ardından elde ettiği bu derecenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Başarının disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan milli sporcu, sezon başında yakaladığı çıkışın bu madalyayla devam ettiğini söyledi.

İSTİKRARLI BAŞARI VURGUSU

Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonalarında da kürsü gören Çiloğlu, bu sonucun yeni dönemin önemli bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Bu ivmeyi sürdürüp dünya şampiyonaları ve olimpiyat elemelerinde de başarılı olmak istiyoruz” dedi.

Eşiyle birlikte belirledikleri hedefe de değinen Çiloğlu, kariyerlerinde birbirlerine verdikleri sözün belirleyici olduğunu belirterek, aynı takımda ve aynı hedef doğrultusunda ilerlemenin kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Şampiyonayı yerinde takip eden Habibe Çiloğlu ise eşinin başarısının ardından duygusal anlar yaşadığını söyledi. Uzun süren sakatlık sürecinde birlikte mücadele ettiklerini belirten milli sporcu, elde edilen madalyanın bu nedenle daha anlamlı olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK

Kendi kariyerine de değinen Habibe Çiloğlu, sakatlığını atlattığını ve yeniden form yakalamaya başladığını belirterek, Avrupa Kupası’nda kazandığı altın madalyanın dönüş sürecinin önemli bir adımı olduğunu söyledi.

Çiloğlu çifti, geçmişte hedefledikleri 2024 Olimpiyatları’na sakatlıklar nedeniyle katılamadıklarını ancak hedeflerinden vazgeçmediklerini vurguladı. İki sporcu da 2028’de birlikte olimpiyat sahnesinde yer alarak madalya mücadelesi vermek istediklerini dile getirdi.