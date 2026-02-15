Giriş / Abone Ol
Judoda gümüş madalya

Judocu Muhammed Ali Demirel, Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası’nda 73 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Spor
  • 15.02.2026 10:11
  • Giriş: 15.02.2026 10:11
  • Güncelleme: 15.02.2026 10:15
Kaynak: AA
AA

Judocu Muhammed Ali Demirel, Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda, milli sporcu Muhammed Ali Demirel 73 kiloda tatamiye çıktı.

Muhammed Ali, 44 ülkeden 496 sporcunun katıldığı organizasyonda, yarı final müsabakasında Özbek sporcu Elbek Tojiev'i yenerek finale yükseldi. Kırmızı-beyazlı sporcu finalde Macar rakibi Aron Gabor'a yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

