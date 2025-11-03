Julia Szczurowska: ‘Beşiktaş Benim yuvam’

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ta oynayan 24 yaşındaki oyuncu, sadece voleybol maçlarında forma giymekle kalmıyor, siyah-beyazlıların basketbol ve futbol branşlarında da takımı yalnız bırakmıyor.

Performansıyla da dikkat çeken genç oyuncu, "Lige iyi başladığımızı düşünüyorum ama hala düzeltmemiz ve üstüne çalışmamız gereken noktalar var. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz ve büyük takımlara karşı daha iyi oynamaya çalışacağız. Bu takımın her sene gelişmesini istiyorum. Burada olduğum süre boyunca savaştığımızdan ve takım ruhuna sahip olduğumuzdan emin olacağım. Daha çok fazla maça çıkmadık. Önümüzde hala çok önemli maçlar var. Bu maçlardan sonra ligde hangi pozisyonda olduğumuz daha da gün yüzüne çıkacaktır. Şu anlık sadece çalışmaya ve gelişmeye odaklıyız. Her maç daha iyisini yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Vodafone Kadınılar Ligi'nde büyük bir rekabet olduğundan bahseden siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti:

"VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe gibi takımlar şu an dünyanın en iyilerinden ve bir futbol takımı gibi bütçeleri var. Çok fazla yetenekli oyuncuları var. Sahada olanlar, kenarda bekleyenler... Hepsi muhteşem. Kenardan ne kadar oyuncuyu sahaya soksalar da yine de çok iyi mücadele edeceklerdir. Bu takımlara yetişebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Takımı inşa etmemiz gerekiyor çünkü bu sene oyuncularımızla ilk senemiz. Açıkçası daha mütevazı bir takımda yer almak hoşuma gidiyor, bu hissi seviyorum. Diğer büyük takımlar bizi hafife alacakmış gibi hissediyorum ama zamanımız geldiğinde, daha da geliştiğimizde bu takımlara karşı kendimizi kanıtlayacağız."

TADINI ÇIKARIYORUM

Szczurowska, Beşiktaş'ta kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Bu kulüpte olmak senin için ne ifade ediyor?" sorusuna Szczurowska, Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini dile getirerek, "Diğer branşlarda olduğu gibi voleybol takımını da geliştirip takımın daha da saygı görmesini sağlayabiliriz. Eğer konu Beşiktaş ise ben her şeye varım. Buranın gerçekten evim olduğunu hissedebiliyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz ama şu an Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım. Umarım daha çok taraftar maçlarımıza gelir çünkü onlara ihtiyacımız var. Her maç kanıtlamamız gereken şeyler var ve daha fazla insanın önünde oynamak bizim için daha güzel olacak" yanıtını verdi.

Polonyalı pasör çaprazı, Beşiktaş taraftarını çok sevdiğini vurgulayarak, "Bizi desteklemeleri gerçekten çok anlamlı. Maçlarımıza gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta çok önemli bir takım ruhu var. Burada eğer takım için savaşıyorsan seni seveceklerdir. Bu yüzden çok mutlu hissediyorum. Benim benimsediğim ve saygı duyduğum değerleri onlar da aynı şekilde önemsiyor. Bu yüzden uyumlu olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.