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Julian Jeanvier siftah yaptı

Ajans Haberleri
  • 25.02.2024 16:18
  • Giriş: 25.02.2024 16:18
  • Güncelleme: 25.02.2024 16:19
Kaynak: İHA
Julian Jeanvier siftah yaptı

Kayserispor’un Gineli milli futbolcusu Julian Jeanvier, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 27. hafta Kayserispor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar stoper pozisyonunda maça başlayan Julian Jenavier, başarılı oyununa 1 de gol ekledi.

62. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Bahadır Güngördü çeldi. Dönen topu tamamlayan Julian Jeanvier skoru 2-2’ye getirdi. 

Bu sezon 6’sı ilk 11 olmak üzere ligde 9 maçta görev alan Julian Jenavier, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Son 3 maçta 90 dakika sahada kalan Julian başarılı performansı Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın vazgeçilmezi oldu.

Müsabakaya 11’de başlayan Julian Jenavier, 90 dakika sahada kaldı. 

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