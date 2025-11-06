Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane kararı

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'na davet edildi.

Sane, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Lüksemburg ve Slovakya ile oynanacak maçların 25 kişilik aday kadrosunda kendisine yer buldu.

Mit diesen 25 wollen wir die WM-Quali perfekt machen! 🇩🇪👇️



_____

Und: Willkommen an Bord, @Zalando! 🤝 pic.twitter.com/IkcL1yV1ld — DFB-Team (@DFB_Team) November 6, 2025

29 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 1107 dakika sahada kaldı.

Sane, sahada olduğu süre boyunca 3 gol 3 asistlik performansla takıma katkı sağladı.

Almanya Milli Takım Direktörü Julian Nagelsmann, daha önce Sane'nin milli takıma alınmamasına ilişkin açıklamasında "Leroy şu anda Bundesliga'dan biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Daha fazla dikkat çekmesi gerekiyor. Biraz zaman alacak, bu da tamamen normal ve kendisine bunu böyle ilettim; mucizeler beklemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA LİDER DURUMDA

Panzerler, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son 2 maçında 14 Kasım'da Lüksemburg, 17 Kasım'da da Slovakya ile karşılaşacak. Almanya, son maçlar öncesi 9 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.