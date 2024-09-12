Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sanatçı Jülide Kural, beynine üçünü kez pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan ve ameliyat olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kural, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirtti.

İnanır'ın bir haftadır yürüyüşlere çıktığını ifade eden Kural, futbol maçlarını izlediğini ve yemek yemeye başladığını dile getirdi.

İnanır'ın sağlığına ilişkin yayımlanan yalan haberlere tepki gösteren Kural, "Her tür kalitesizliğin kol gezdiği şu zamanlarda; bu ülkenin önemli bir sanatçısı olan ve sağlığı için mücadele eden Kadir İnanır'a bu niteliksizliği bulaştırmanın imkansızlığını siz de biliyorsunuz" dedi.

Kural'ın açıklamasının tamamı şöyle: