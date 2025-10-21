Junge Welt: Mücadele ve baskı devam ediyor!

Almanya’nın önde gelen muhalif günlük gazetelerinden “TAZ”ın (“Tageszeitung” yani TAZ günlük baskıya “Gazetene sahip çık” anlamına gelen bir birinci sayfa manşetiyle (Halt dich an deiner Zeitung fest) son verirken, sosyalist çizgideki günlük gazete “Junge Welt” (Genç Dünya) aynı gün Alman solunun ve TAZ’ın kurucu kuşağının önde gelen liderlerinden, Yeşiller partisi kurucularından Rudi Dutschke’ye seslenen “Rudi, baskı devam ediyor!” (Rudi, der Druck geht weiter!) manşetiyle çıktı.

Almanya’daki 68 hareketinin en önünde yürürken Berlin’de sağcı ana akım medyanın hakkındaki kışkırtıcı yayınlarından gaz alan bir faşist tarafından vurulduktan sonra (11 Nisan 1968) yoğun ameliyatlar sonucu hayata dönen Dutschke’nin ilk sözü “Mücadele devam ediyor!” olmuştu.

Almanya Dutschke’nin ağzından aynı sözü daha sonra hapishane koşullarını protesto etmek için ölüm orucuna yatan RAF (Kızıl Ordu Fraksiyonu) üyesi Holger Meins’ın cenazesinde duymuştu (18 Kasım 1974). Uzun tedavi sürecinden sonra yeniden ayağa kalkabilen Dutschke, Meins’ın mezarı başında kameralar karşısına çıkıp, sıkılmış yumruğunu kaldırarak “Holger, mücadele devam ediyor!” diyerek sisteme meydan okumuş ve bu haliyle tarihe geçmişti.

Daha sonraki yıllarda “reel sosyalizme” alternatif bir sol arayışlarının içinde olan ve 1970’lerin sonunda Yeşiller partisinin kuruluş sürecine aktif olarak katılan Dutschke, 1979 yılında 11 yıl önceki saldırıda aldığı yaraların etkisiyle yaşamını yitirdi, ancak ondan sonra da hep “Mücadele devam ediyor!” sloganıyla bütünleşmiş olarak anıldı.

Yeşiller partisi kurulurken, buna paralel olarak Almanya’daki ana akım medyaya alternatif bir günlük gazetenin, yani TAZ’ın kuruluş süreci de devam ediyordu. Rudi’nin kendisi TAZ’ı görmedi. Ama 68 hareketinin ideallerini yaşatmayı hedefleyen, tabandan örgütlenmiş, kollektif yönetilen bir gazete olarak TAZ, uzun yıllar onun fikirleri ve mücadelesinden etkilendi.

Arkadaşlarımız Pia Masurczak ve Can Akıncı’nın gazetemizdeki ayrıntılı analizlerinde yer aldığı gibi TAZ artık günlük olarak yayınlanmayacak. Haftada bir kez “Wochentaz” (Haftalık taz) adı altında kağıt baskısı olacak ancak günlük gazete dijital olacak.

TAZ bunu yaparken sosyalist gazete “Junge Welt” ise bir dönem ona bayrak olan sloganı öne çıkararak günlük baskısını sürdüreceğini duyuruyor.

Sosyalist Doğu Almanya’da iktidardaki Sosyalist Birlik Partisi’nin gençlik örgütünün resmi gazetesi olarak kurulan, 1990’da sosyalizmin çöküşünün ardından bağımsız bir günlük gazete olarak yayın hayatını sürdüren “Junge Welt”, son yıllarda Almanya’daki sol ve sosyalist muhalefetin en etkin organlarından biri olmayı başardı. Militarizme, ırkçılığa karşı çizgisi, Latin Amerika ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadaki demokrasi mücadeleriyle ilgili zengin içerikli yayınlarıyla bir dönemlerinin TAZ’ı andırıyor.

“Junge Welt”, günlük basılı gazete alanında TAZ’ın bıraktığı boşluğu doldurur mu belli değil tabii ki.

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’daki “Junge Welt” standında düzenlenen “Küba’yla Dayanışma” partisinde görüştüğümüz gazetenin Genel Yayın Yönetmenlerinden Daniel Bratanovic, günlük basılı gazeteye devam etmeye kararlı olduklarını vurguladı. “Bizim için okurlarımızla direkt bağlar önemli. Bu da en iyi basılı gazeteyle mümkün. Sonuna kadar basılı gazeteyi sürdüreceğiz” diyen Bratanoviç sözlerini şöyle sürdürdü: “TAZ’ın bu yeni döneminin nereye evrileceği belli değil.

Onların piyasadan çekilmesi bizi de etkileyecek tabii. Örneğin gazete dağıtımı yapan şirket günlük gazete baskısını daha erken saatlere almamızı istiyor. Yayın içeriğini, haberleri ona göre düzenlememiz gerekecek. Baskı maliyetleri, gazete basan matbaaların varlığı ve günlük gazete dağıtım altyapısı gibi faktörler izin verdiği sürece basılı gazeteyi sürdüreceğiz.”

Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerle ve Türkiye’yle ilgili yayınlardaki dayanışmacı tutumlarını sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Bratanoviç, bunun için muhalif gazeteler arasındaki işbirliklerinin daha da derinleşmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Bu arada TAZ’ın yeni dönemdeki ilk haftalık versiyonu da çıktı… “Gazeteciliğin geleceği” manşetinin altındaki başlık da şöyle: “Baskıya devam ediyoruz ve meraklı kalmaya (daha doğrusu “sorgulamaya”) devam ediyoruz.”