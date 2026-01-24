Jüpiter Retrosu Nedir? 2026 Jüpiter Retrosu Tarihleri ve Anlamı

Astroloji gündemini takip edenlerin sıkça araştırdığı başlıklardan biri “Jüpiter retrosu nedir?” sorusudur. Genişleme, şans ve fırsatlarla ilişkilendirilen Jüpiter’in geri hareketi, beklentilerin yavaşladığı ve içsel sorgulamaların arttığı dönemleri işaret eder. 2026 Jüpiter retrosu ise iki farklı burçta yaşanmasıyla dikkat çekiyor.

JÜPİTER RETROSU NEDİR?

Jüpiter retrosu, Jüpiter gezegeninin Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesiyle oluşan astrolojik bir dönemdir. Bu süreçte Jüpiter’in temsil ettiği büyüme, gelişme, inanç ve fırsat temaları dış dünyadan çok iç dünyaya yönelir. Yeni adımlar atmaktan ziyade, geçmişte atılan adımların gözden geçirilmesi ön plana çıkar.

2026 JÜPİTER RETROSU KAÇ KEZ OLACAK?

2026 yılında Jüpiter retrosu iki defa gerçekleşecek. Bu durum, yıl genelinde uzun soluklu değerlendirme ve yeniden yapılandırma süreçlerine işaret eder. Jüpiter retrosu tarihleri ve burçları, etkilerin hangi alanlarda yoğunlaşacağını anlamak açısından önemlidir.

2026 JÜPİTER RETROSU TARİHLERİ

Retro Dönemi Burç Tarih Aralığı 1. Jüpiter Retrosu Yengeç 11 Kasım 2025 – 10 Mart 2026 2. Jüpiter Retrosu Aslan 13 Aralık 2026 – 13 Nisan 2027

YENGEÇ BURCUNDA JÜPİTER RETROSU NE ANLAMA GELİR?

Yengeç burcunda Jüpiter retrosu, duygusal güvenlik, aile, geçmiş ve aidiyet temalarını ön plana çıkarır. 11 Kasım 2025 – 10 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanan bu süreçte, kişiler iç dünyalarına yönelerek “Beni gerçekten ne güvende hissettiriyor?” sorusunu daha sık sorabilir.

ASLAN BURCUNDA JÜPİTER RETROSU NEYİ İFADE EDER?

Aslan burcunda Jüpiter retrosu, özgüven, sahneye çıkma, liderlik ve görünür olma konularında içsel bir sorgulama süreci yaratır. 13 Aralık 2026 – 13 Nisan 2027 arasındaki bu retro, kişinin kendini nasıl ifade ettiğini ve gerçek motivasyonlarını yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

JÜPİTER RETROSU SIRASINDA NELER YAPILMALI?

Uzun vadeli hedefleri yeniden gözden geçirmek

Geçmişte yarım kalan planları değerlendirmek

Büyüme beklentilerini gerçekçi zemine oturtmak

İnanç ve değerleri sorgulamak

JÜPİTER RETROSUNDA NELERDEN KAÇINILMALI?

Aşırı riskli kararlar almak

Hızlı büyüme beklentisiyle acele etmek

Gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmak

Jüpiter retrosu kötü bir dönem mi? Hayır. Jüpiter retrosu tamamen olumsuz değildir. Daha çok içsel büyüme ve farkındalık dönemidir. 2026 Jüpiter retrosu ne zaman başlıyor? 2026’daki ilk Jüpiter retrosu, 11 Kasım 2025’te başlayıp 10 Mart 2026’da sona eriyor. Jüpiter retrosu hangi burçları etkiler? Jüpiter retrosu herkesi etkiler; ancak Yengeç ve Aslan burcunda yoğunlaştığı için bu burçlarla ilişkili konular daha belirgin yaşanır. Jüpiter retrosunda yeni işe başlanır mı? Bu dönem yeni başlangıçlardan çok, mevcut süreçleri geliştirmek ve eksikleri tamamlamak için uygundur.

Jüpiter retrosu, büyümenin dışarıdan içeriye döndüğü, beklentilerin ve hedeflerin yeniden değerlendirildiği özel bir astrolojik süreçtir. 2026 Jüpiter retrosu tarihleri, Yengeç ve Aslan burçlarında yaşanacak iki ayrı dönemle, duygusal güvenlik ve özgüven temalarını ön plana çıkarıyor. Bu süreci bilinçli değerlendirenler için Jüpiter retrosu, uzun vadeli gelişimin en önemli yapı taşlarından biri olabilir.