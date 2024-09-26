Jüpon ne demek? Jüpon kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan Jüpon kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Jüpon kelimesinin tek anlamı bulunuyor. TDK, Jüpon kelimesinin kökenini Fransızca olarak belirtiliyor. Peki Jüpon ne demek? Jüpon kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

JÜPON NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan Jüpon sözcüğü; kadınlar tarafından giyilen bir iç astar şeklinde etek anlamına gelmektedir.

JÜPON KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Jüpon kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Fransızca olan Jüpon kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

iç etek.

Jüpon kelimesi Türkçe mi?

Jüpon kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Fransızca olan bir kelimedir.