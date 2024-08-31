Jurassic Park serisinin yeni filminden ilk kare
"Jurassic World Rebirth" filminden ilk kare yayınlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk filmi Steven Spielberg tarafından çekilen ve 1993'te yayınlanan Jurassic Park serisinin yeni filmi "Jurassic World Rebirth" filminden ilk kare yayınlandı.
Filmin başrolünde Scarlett Johansson yer alacak.
Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Johansson'un yanı sıra Jonathan Bailey ve Mahershala Ali yer alııyor.
"Jurassic World Dominion"da yaşananlardan yaklaşık 5 yıl sonrasını konu alan film, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.