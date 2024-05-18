Jürgen Klopp, Liverpool çalışanlarına veda etti

Sezon sonu Liverpool'dan ayrılacağını duyuran Jürgen Klopp, kulüp çalışanlarına dün veda etti.

Sezonu sonu Liverpool'dan ayrılacağını duyuran Jürgen Klopp, dün kulüp çalışanlarına veda etti.

Klopp, yarın TSİ 18.00'de takımının Wolverhampton'ı konuk edeceği karşılaşmayla taraftarlara da veda edecek.

Forever a Red ❤️ pic.twitter.com/4teP4vCJUk — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024

8 Ekim 2015'te Liverpool kariyerine başlayan Alman teknik direktör, birer Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere İngiliz kulübüyle 8 kupa kazandı. İki kez de İngiltere'de 'Yılın Teknik Direktörü' seçilen Klopp, bu sürede Liverpool ile bir kez UEFA Avrupa Ligi'nde, iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Liverpool'da Klopp yerine Arne Slot önümüzdeki sezon görevine başlayacak.

56 yaşındaki Jürgen Klopp, önümüzdeki sezon dinleneceğini ve takım çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti.