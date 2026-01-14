Jürgen Klopp'tan Real Madrid teknik direktörlüğü iddialarına yanıt

Alınan başarısız sonuçların ve Süper Kupa finalindeki Barcelona yenilgisinin ardından Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso’nun görevine son verdi. İspanyol devinde yaşanan bu gelişme sonrası, kulübün başına Jürgen Klopp’un geçeceği yönündeki iddialar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"BEKLENTİLER İNANILMAZ BOYUTTA"

Jürgen Klopp, Sport Talk’a yaptığı açıklamada Real Madrid’de yaşananlara mesafeli yaklaştı. Xabi Alonso’nun kısa sürede gönderilmesine dikkat çeken Klopp, “Leverkusen’de iki yılı aşkın süre boyunca ne kadar olağanüstü bir teknik direktör olduğunu gösteren Xabi Alonso’nun, Real Madrid’den sadece altı ay sonra ayrılmak zorunda kalması, kulüpte bazı şeylerin yüzde yüz yolunda gitmediğini gösteriyor” dedi.

Klopp, bu durumun Real Madrid’deki beklentilerin ne kadar yüksek olduğuna işaret ettiğini vurgulayarak, “Artık zaman yok ve beklentiler inanılmaz boyutta. Ancak orada yaşananların benimle bir ilgisi yok ve beni de ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın bu sözleri, Real Madrid ile ilgili çıkan iddialara kapıyı kapattığı şeklinde yorumlandı.