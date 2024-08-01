Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Jürgen Kloop, teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Uluslararası Futbol Antrenörleri Kongresi’nde yaptığı açıklamada teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Liverpool’u çalıştıran Alman teknik direktör "Bugün itibarıyla teknik direktörlük kariyerim, benim için sona erdi. Bu kararı, anlık bir hevesle almadım. Genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerinde çalıştım. Belki bu kararımı birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz" dedi.

57 yaşındaki başarılı teknik direktör, kariyeri boyunca 13 kupa kazanırken iki kez de Premier Lig'de 'yılın teknik direktörü' seçildi.

Liverpool ile 2019’da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2020’de Premier Lig şampiyonluğu ve 2021 yılında FA Cup’u kazanan Klopp, Ottmar Hitzfeld ve Jupp Heynckes’ten sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başarabilen üçüncü Alman teknik adam olma başarısını göstermişti.

Klopp, Borussia Dortmund ile de iki defa Bundesliga'yı kazanırken 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.

Son 15 yılın en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan Klopp, 8 sezon çalıştırdığı Liverpool'a geçtiğimiz sezon sonu veda etmiş ve 1 sezon ara vermek istediğini açıklamıştı.