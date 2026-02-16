Jüri başkanına ders verdi: Emin Alper, Berlin Film Festivali’nde Gazze’yi unutmadı

Yakın dönem Türkiye sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Emin Alper, Berlin Film Festivali’nde İsrail’in soykırımını eleştirerek Gazze’yi andı.

Alper, bu yıl 79’uncusu düzenlenen Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan filmi Kurtuluş’un galasında Gazze’ye yönelik açıklamalarıyla takdir topladı.

Festivalin jüri başkanı Wim Wenders, Gazze’de İsrail yaptığı soykırımda Almanya’nın rolünü soran bir gazeteciye verdiği “Siyasetin dışında kalmalıyız” yanıtıyla tepki çekerken, Alper soykırıma ve Gazze’deki acılara sessiz kalmadı.

Emin Alper, Wim Wenders’ın tutumuna karşı Gazze konusunda açıklama yaptı.

Alper, sahnede şu ifadeleri kullandı:

“Bu film, bir toplumun nasıl korkunç suçlar işleyebileceğini anlatıyor. İnsanlık tarihi bu tür hikâyelerle doludur ve ne yazık ki günümüzde de öyle... Bugün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma şahit oluyoruz.”

EMİN ALPER KİMDİR?

Emin Alper 1974'te Karaman’da doğdu.

Liseyi Ankara Fen Lisesi’nde bitirip Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi, fakat mutlu hissetmediği bölümünü iki yıl sonra tekrar sınava girip aynı üniversitenin İktisat Bölümü’nü kazanarak değiştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat ve tarih okudu, ardı sıra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Modern Türkiye Tarihi üzerine doktorasını aldı.

18 yaşındayken izlediği Kustorica filmi Çingeneler Zamanı'ndan etkilendi; kendi deyimi ile "sinemanın büyüsünün farkına vardı". TRT’de yayınlanan Genç Sinemacılar programı sayesinde Mektup (2005) adlı ilk kısa filmi çekildi. Sonrasında da Rıfat (2006) adlı kısa film geldi. Ardından belli bir süredir senaryosunu ve kurgusunu planladığı ilk uzun metrajlı filmi "Tepenin Ardı" (2012) ile geniş kitlelerce tanındı.

"Abluka" (2015) filmi ise ilk gösterimini 72. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirdi. "Tepenin Ardı" ile Berlin Film Festivali'nde Caligari Film Ödülü, Asya Pasifik Film Festivali'nde, 31. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film, Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde NETPAC ödülü, Taipei Film Festivali Uluslararası yeni yetenek yarışması büyük ödülü de dahil olmak üzere 2012 yılında ulusal ve uluslararası alanda 16 ödül aldı.

Yönetmenin üçüncü uzun metraj filmi “Kız Kardeşler”in ilk gösterimi 69. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin “Ana Yarışma” bölümünde gerçekleştirdi.

2022 yapımı filmi “Kurak Günler”, 75. Cannes Film Festivali'nin ‘Belirli Bir Bakış’ (Un Certain Regard) bölümünde gösterildi.

Film, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik başta olmak üzere toplam dokuz ödüle değer görüldü.

Alper, Kurak Günler ile ilgili 8 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın senaryoda değişiklik yapıldığı için filme verdiği maddi desteği çektiğini ve parayı faiziyle geri istediğini duyurdu. Bu kararın gerekçesinin ise filmdeki LGBTİ+ karakterle olduğu öne sürüldü. Balkaya adıyla Bakanlığa yapılan başvuru sonucunda filme 950 bin lira destek verilmişti.