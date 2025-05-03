Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak

Biletinial, Grammy ve Emmy ödüllü müzisyen Justin Timberlake'in 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’da konser vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya görekonser, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek.

Timberlake'in beş yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde, sanatçının yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirilecek. Konserin biletleri Biletinial üzerinden 8 Mayıs'ta satışa çıkacak.

Timberlake'in altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was", toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında "Selfish" ve "No Angels" bulunuyor.

Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.