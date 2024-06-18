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Justin Timberlake, ABD'de gözaltına alındı

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, Long Island'da içkili araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Dünya
  • 18.06.2024 17:29
  • Giriş: 18.06.2024 17:29
  • Güncelleme: 18.06.2024 17:34
Kaynak: Haber Merkezi
Justin Timberlake, ABD'de gözaltına alındı
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde içkili araç kullanırken polise yakalandı.

The Associated Press'in aktardığına göre Timberlake, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındı.

Timberlake'in temsilcilerinden henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Timberlake'in duruşmaya çıkarılacağı ifade edildi.

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