Justin Timberlake konser bilet fiyatları | Justin Timberlake İstanbul konseri bilet fiyatı ne kadar? Justin Timberlake İstanbul konseri nerede?

Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan Justin Timberlake, uzun bir aranın ardından Türkiye’ye dönüyor. Pop müziğin yıldızı, 30 Temmuz 2025’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alacak. “Forget Tomorrow World Tour” kapsamında düzenlenecek bu dev konser, yaz sezonunun en dikkat çeken müzik etkinliklerinden biri olacak. Konserin bilet fiyatları ve kategorileri ise belli oldu.

JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSERİ NEREDE?

Justin Timberlake’in Türkiye konseri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Konser tarihi ise 30 Temmuz 2025 Çarşamba olarak açıklandı.

BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konser biletleri, 8 Mayıs 2025 itibarıyla satışa çıkıyor. Biletineal.com başta olmak üzere, Biletix ve Passo gibi popüler platformlar üzerinden de biletler temin edilebilecek. Etkinliğe özel olarak kontenjan sınırlı tutulmuş durumda, bu nedenle erken davranmak önemli.

JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI 2025

Konser için farklı izleme deneyimleri sunan birçok kategori bulunuyor. İşte tüm bilet fiyatları ve kontenjan detayları:

Tribün Biletleri:

Kategori Tribün: 10.500 TL

Kategori Tribün: 12.000 TL

Tribün VIP: 15.000 TL

Ayakta Biletler:

Ayakta (3900 kontenjan): 3.500 TL

Avantajlı Dönem - Golden Ayakta (1000 kontenjan): 7.750 TL

Avantajlı Dönem - Silver Ayakta (1000 kontenjan): 6.000 TL

VIP Ayakta Alanlar:

1773 Tribün Önü - VIP Platform Ayakta (650 kontenjan): 18.000 TL

Diamond Circle (1500 kontenjan): 22.000 TL

2. Avantajlı Dönem Fiyatları:

Ayakta (3500 kontenjan): 4.600 TL

Golden Ayakta (1000 kontenjan): 9.250 TL

Silver Ayakta (2000 kontenjan): 7.500 TL

Genel Satış Fiyatları: