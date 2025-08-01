Justin Timberlake, Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı

Ünlü pop müzisyeni Justin Timberlake, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının nedenini açıkladı.

Sanatçı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine Lyme hastalığı teşhisi konduğunu duyurdu. Keneler yoluyla bulaşan ve hem bedensel hem de zihinsel yorgunluğa yol açabilen bu hastalığın, son dünya turnesi boyunca yaşadığı şikayetlerin kaynağı olduğunu ifade etti.

Timberlake, turnesi sırasında sürekli yorgunluk, sinir ağrıları ve halsizlikle mücadele ettiğini belirtti ve “Lyme hastalığıyla uğraşanlar, bu sürecin ne kadar zorlayıcı olduğunu bilir. Şimdiye kadar hissettiğim tüm ağrılar ve bitkinlik yerli yerine oturdu” dedi.

Sanatçının 2025 yılı boyunca süren “Forget Tomorrow World Tour” adlı turnesi, Billboard’un yıl ortası verilerine göre 73,2 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşarak büyük bir ticari başarı yakaladı. Ancak sahne arkasında Timberlake’in sağlık durumu bu başarıya gölge düşürdü.

İSTANBUL PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Turne kapsamında 30 Temmuz 2025’te İstanbul’da, İTÜ Stadyumu’nda sahne alan Timberlake, o gece beklenen performansı sergileyememişti. Konserin yaklaşık 40 dakika gecikmeli başlaması, bazı bölümlerde playback yapılması ve sanatçının genel olarak isteksiz görünmesi, sosyal medyada hayranların eleştirisine uğramıştı.