Juventus 5 maç sonra puan kaybetti

İtalya Serie A’nın 22’nci haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus sahasında Empoli ile 1-1 berabere kaldı.



İtalya Serie A’nın 22’nci haftasında Juventus sahasında Empoli’yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, 18’inci dakikada Milik’in kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Juventus’un 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Öte yandan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 78’inci dakikada Kostic’in yerine oyuna dahil oldu.