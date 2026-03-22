Juventus'a beraberliği Kenan Yıldız'ın golü getirdi
Sassuolo ile 1-1 berabere kalan Juventus'un tek golü Kenan Yıldız'dan geldi. Kenan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk eden Juventus, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Juventus’ta Manuel Locatelli’nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.
Maçta takımının golünü atan Kenan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.