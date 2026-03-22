Juventus'a beraberliği Kenan Yıldız'ın golü getirdi

  • 22.03.2026 09:40
Kaynak: Spor Servisi
Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk eden Juventus, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Juventus’ta Manuel Locatelli’nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.

Maçta takımının golünü atan Kenan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

