Juventus-AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?
İtalya Seri A Lig'in 21. haftasında Juventus kendi evinde AC Milan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Juventus-AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmasını yapıyor. 34 puanla 5. sırada yer alan Juventus, sahasında AC Milan'ı ağırlayacak. Peki, Juventus-AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
Juventus ile AC Milan İtalya Seri A Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Juventus-AC Milan maçı hakkında futbolseverler Juventus-AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Juventus 34 puanla 5. sırada yer alırken AC Milan 31 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Juventus-AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!
JUVENTUS-AC MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Seri A Lig'in 21. haftasında gerçekleşen Juventus-AC Milan maçı 18 Ocak 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 20:00'da başlayacak. Maçın hakime ise Davide Massa olacak.
JUVENTUS-AC MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-AC Milan maçı EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
JUVENTUS-AC MİLAN MAÇI MUHTELEMEL 11'LER
Juventus-AC Milan maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Juventus: Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners
- AC Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Bennacer, Fofana, Pulisic, Rejinders, Leao, Morata
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Juventus forması giyen Kenan Yıldız AC Milan maçında 11'de başlayarak oynaması bekleniyor..