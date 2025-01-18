Juventus-AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus ile AC Milan İtalya Seri A Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Juventus-AC Milan maçı hakkında futbolseverler Juventus-AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Juventus 34 puanla 5. sırada yer alırken AC Milan 31 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Juventus-AC Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!

JUVENTUS-AC MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Seri A Lig'in 21. haftasında gerçekleşen Juventus-AC Milan maçı 18 Ocak 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 20:00'da başlayacak. Maçın hakime ise Davide Massa olacak.

JUVENTUS-AC MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-AC Milan maçı EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS-AC MİLAN MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Juventus-AC Milan maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Juventus: Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners

Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners AC Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Bennacer, Fofana, Pulisic, Rejinders, Leao, Morata

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus forması giyen Kenan Yıldız AC Milan maçında 11'de başlayarak oynaması bekleniyor..