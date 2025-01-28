Juventus - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

Juventus ile Benfica Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Böylelikle üç milli oyuncu Juventus'ta Kenan Yıldız ile Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü karşılaşacak. Juventus - Benfica maçı hakkında futbolseverler Juventus - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Play-off'a kalmak için mücadele veren Juventus 12 puanla 17. sırada yer alırken Benfica 10 puanla 21. sırada yer alıyor. Peki, Juventus - Benficamaçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında gerçekleşecek Juventus - Benfica maçı 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak. Maçı Romen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus - Benfica maçı tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Juventus-Benfica maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Juventus: Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners

Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners Benfica: Trubin, Antonio Silva, Otomendi, Carreras, Araujo, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Schjelderup

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus forması giyen Kenan Yıldız Benfica maçında 11'de başlayarak oynaması bekleniyor. Club Brugge ile deplasmanda oynanan son Şampiyonlar Ligi maçına yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız mücadeleye 66. dakikada dahil olmuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Benfica'da oynayan milli sporcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Juventus maçına ilk 11'de çıkması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Barcelona'yı konuk ettiği maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 71 dakika oyunda kalırken, Orkun Kökçü ise 80 dakika sahada kaldı.