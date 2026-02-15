Juventus: "Bu hakemlerle lig bitmez"

Serie A’da Juventus, deplasmanda Inter’e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından hakem kararlarına yönelik itirazlarla gündeme geldi. Mücadelenin özellikle ilk yarısındaki kart kararları, siyah-beyazlı cephede tepki topladı.

Karşılaşmada Pierre Kalulu, 32. ve 42. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı. Juventus cephesi, bu kararların maçın gidişatını etkilediğini savundu. Maçın ardından tartışmalar, orta hakem Federico La Penna ve VAR uygulamaları üzerinde yoğunlaştı.

MAÇ SONRASI ORTAM GERİLDİ

Karşılaşma sonrası soyunma odası tünelinde gerginlik yaşandı. Juventus CEO’su Domenico Comolli, hakemlere tepki gösterirken, Luciano Spalletti araya girerek ortamı yatıştırmaya çalıştı. Juventus’un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini de hakem kararlarına yönelik itirazlarını dile getiren isimler arasında yer aldı.

Comolli, maç sonrası Sky Sport’a yaptığı açıklamada, sezon boyunca benzer kararlarla karşılaştıklarını belirterek “Bu tekil bir durum değil. Oyuncularımıza iyi bir performans sergilediklerini söyledim; ancak hayal kırıklığı büyük” ifadelerini kullandı.

CHIELLINİ'NİN TEPKİSİ

Chiellini ise karşılaşmanın ardından futbolun önüne geçen tartışmalara dikkat çekti.

Deneyimli isim, sezon başından bu yana tekrarlanan kararların oyunun akışını etkilediğini savunarak, VAR protokollerinin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. “Bu ölçekte bir maçın, tartışmalı ve aceleci kararlarla belirlenmesi doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Juventus’un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, Sky Sport’a yaptığı yorumda kart standardına vurgu yaptı. Del Piero, Kalulu’nun pozisyonlarında faul niyeti görmediğini, hakemlerin karar verirken daha temkinli olması gerektiğini ifade ederek, mevcut kuralların uygulamasına dair soru işaretleri olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrası açıklamalar, İtalya’da hakemlik ve VAR tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, gözler lig yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.