Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Michael Folorunsho ve 52. dakikada Tijanni Noslin atarken, Juventus'un golleri 28. dakikada Dusan Vlahovic (penaltıdan) ve 55. dakikada Adrien Rabiot'dan geldi.

Serie A'da ikinci sıradaki Juventus bu beraberlikle puanını 54'e, düşme hattından kurtulmak isteyen Hellas Verona ise 20'ye çıkardı.

Teknik direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, son dört maçından iki beraberlik ve iki mağlubiyetle ayrıldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 66 dakika sahada kaldı.