Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Juventus, En-Nesyri'ye 48 saat süre verdi

Fenerbahçe kadroda düşünmediği Yusuf En-Nesyri için Juventus'la her konuda anlaştı. İtalyan ekibi, oyuncuya teklifini sundu ve 48 saat süre verdi.

Spor
  • 24.01.2026 12:06
  • Giriş: 24.01.2026 12:06
  • Güncelleme: 24.01.2026 12:13
Kaynak: Spor Servisi
Juventus, En-Nesyri'ye 48 saat süre verdi
AA

Juventus, Yusuf En-Nesyri transferi için Fenerbahçe ile tüm şartlarda anlaşmaya varırken, Faslı golcüye kararını bildirmesi için 48 saat süre tanıdı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İtalyan temsilcisinin sunduğu teklife yanıt beklenirken, Fenerbahçe cephesinde ise süreç yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE, EN NESYRI'Yİ BEKLİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, santrfor hattında yeni hamlelere başlayabilmek adına En-Nesyri’nin bir an önce takımdan ayrılmasını hedefliyor.

Transferin önümüzdeki iki gün içinde netlik kazanması beklenirken, En-Nesyri’nin vereceği karar hem Juventus’un planlamasını hem de Fenerbahçe’nin hücum hattındaki yol haritasını doğrudan etkileyecek.

BirGün'e Abone Ol