Juventus, En-Nesyri'ye 48 saat süre verdi

Juventus, Yusuf En-Nesyri transferi için Fenerbahçe ile tüm şartlarda anlaşmaya varırken, Faslı golcüye kararını bildirmesi için 48 saat süre tanıdı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İtalyan temsilcisinin sunduğu teklife yanıt beklenirken, Fenerbahçe cephesinde ise süreç yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE, EN NESYRI'Yİ BEKLİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, santrfor hattında yeni hamlelere başlayabilmek adına En-Nesyri’nin bir an önce takımdan ayrılmasını hedefliyor.

Transferin önümüzdeki iki gün içinde netlik kazanması beklenirken, En-Nesyri’nin vereceği karar hem Juventus’un planlamasını hem de Fenerbahçe’nin hücum hattındaki yol haritasını doğrudan etkileyecek.