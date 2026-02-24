Juventus - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda heyecan dorukta. Bugünkü maçlar arasında en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Juventus - Galatasaray mücadelesi, sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. “Galatasaray’ın maçı ne zaman saat kaçta?”, “Galatasaray maçı hangi kanalda?” ve “Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?” soruları zirveye çıkmış durumda. İşte dev rövanş öncesi tüm detaylar…

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Juventus - Galatasaray maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23:00’te oynanacak. Karşılaşma İtalya’da Allianz Stadium’da oynanacak ve mücadeleyi Joao Pedro Pinheiro yönetecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray maçı izle ve Galatasaray maçı canlı aramaları yapan futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

İLK MAÇIN SONUCU VE TUR SENARYOSU

Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçı Galatasaray 5-2 kazandı. Bu sonuç, rövanş öncesi sarı-kırmızılı ekibe önemli avantaj sağladı. Galatasaray şampiyonlar ligi yolculuğunda şu senaryolarla son 16 turuna kalacak:

Galibiyet halinde tur atlayacak.

Beraberlik halinde tur atlayacak.

2 farklı yenilgide tur atlayacak.

3 farklı yenilgi halinde maç uzatmalara gidecek.

90 dakika sonunda 4 ve daha farklı mağlubiyet halinde elenecek.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray Muhtemel 11

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Juventus Muhtemel 11

Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan, Conceiçao, Openda

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Juventus Eksikleri

Juan Cabal – Kırmızı kart cezalısı

Andrea Cambiaso – Sarı kart cezalısı

Emil Holm – Baldır sakatlığı

Dusan Vlahovic – Adale problemi

Arkadiusz Milik – Baldır sakatlığı

Bremer – Şüpheli

Kenan Yıldız – Şüpheli

Galatasaray Eksikleri

Arda Ünyay – Statü gereği

Can Armando Güner – Statü gereği

Renato Nhaga – Statü gereği

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Galatasaray şampiyonlar ligi arenasında ilk maçtaki 5-2’lik skorla büyük avantaj yakaladı. Ancak deplasmandaki Juventus Galatasaray karşılaşması, turu garantilemek adına kritik öneme sahip. Allianz Stadium’da oynanacak mücadele, hem İtalyan hem Türk futbol kamuoyunda büyük ilgi görüyor.

Bugünkü maçlar arasında en çok konuşulan eşleşmelerden biri olan Juventus - Galatasaray maçı, tur hesapları nedeniyle futbolseverlerin nefesini kesecek.

