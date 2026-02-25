JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? (MUHTEMEL 11'LER)
Juventus – Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray’ın maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı yenilirse elenir? Tüm yanıtlar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda heyecan dorukta. Bugünkü maçlar arasında en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Juventus - Galatasaray mücadelesi, sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. “Galatasaray’ın maçı ne zaman saat kaçta?”, “Galatasaray maçı hangi kanalda?” ve “Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?” soruları zirveye çıkmış durumda. İşte dev rövanş öncesi tüm detaylar…
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Juventus - Galatasaray maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23:00’te oynanacak. Karşılaşma İtalya’da Allianz Stadium’da oynanacak ve mücadeleyi Joao Pedro Pinheiro yönetecek.
Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray maçı izle ve Galatasaray maçı canlı aramaları yapan futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip edebilecek.
İLK MAÇIN SONUCU VE TUR SENARYOSU
Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçı Galatasaray 5-2 kazandı. Bu sonuç, rövanş öncesi sarı-kırmızılı ekibe önemli avantaj sağladı. Galatasaray şampiyonlar ligi yolculuğunda şu senaryolarla son 16 turuna kalacak:
- Galibiyet halinde tur atlayacak.
- Beraberlik halinde tur atlayacak.
- 2 farklı yenilgide tur atlayacak.
- 3 farklı yenilgi halinde maç uzatmalara gidecek.
- 90 dakika sonunda 4 ve daha farklı mağlubiyet halinde elenecek.
GALATASARAY KAMP KADROSU
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray Muhtemel 11
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen
Juventus Muhtemel 11
Juventus cephesinde karşılaşma öncesi moralleri yükselten bir gelişme yaşandı. Bir süredir sahalardan uzak kalan Gleison Bremer ile genç yetenek Kenan Yıldız, yeniden takımla çalışmalara katılarak antrenmanlara başladı.
Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan, Conceiçao, Openda
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Juventus Eksikleri
- Juan Cabal – Kırmızı kart cezalısı
- Andrea Cambiaso – Sarı kart cezalısı
- Emil Holm – Baldır sakatlığı
- Dusan Vlahovic – Adale problemi
- Arkadiusz Milik – Baldır sakatlığı
- Bremer – Şüpheli
- Kenan Yıldız – Şüpheli
Galatasaray Eksikleri
- Arda Ünyay – Statü gereği
- Can Armando Güner – Statü gereği
- Renato Nhaga – Statü gereği
JUVENTUS GALATASARAY MAÇI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Galatasaray şampiyonlar ligi arenasında ilk maçtaki 5-2’lik skorla büyük avantaj yakaladı. Ancak deplasmandaki Juventus Galatasaray karşılaşması, turu garantilemek adına kritik öneme sahip. Allianz Stadium’da oynanacak mücadele, hem İtalyan hem Türk futbol kamuoyunda büyük ilgi görüyor.
Bugünkü maçlar arasında en çok konuşulan eşleşmelerden biri olan Juventus - Galatasaray maçı, tur hesapları nedeniyle futbolseverlerin nefesini kesecek.
