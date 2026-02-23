Juventus-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro olacak.
Kaynak: Spor Servisi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Dev mücadelede düdük, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro’da olacak.
Portekizli hakem Joao Pinheiro, kariyerinde daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde birçok önemli karşılaşmada görev aldı.