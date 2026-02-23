Juventus-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Dev mücadelede düdük, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro’da olacak.

Portekizli hakem Joao Pinheiro, kariyerinde daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde birçok önemli karşılaşmada görev aldı.