Juventus - Lecce Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Kenan Yıldız Oynayacak mı?

Serie A 25/26 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Juventus - Lecce maçı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Juventus sahasında taraftarı önünde mutlak galibiyet hedeflerken, Lecce deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

“Juventus Lecce maçı ne zaman?”, “Juventus Lecce maçı saat kaçta?” ve “Juventus Lecce maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının tüm yanıtları bu haberde. Ayrıca milli yıldızımız Kenan Yıldız oynayacak mı? sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.

JUVENTUS - LECCE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç Stadyum Tarih Saat Hafta Hakem Kanal Juventus - Lecce Allianz Stadium 3 Ocak 20:00 Serie A 25/26 – 18. Hafta Guiseppe Collu S Sport 2 (Canlı – Şifreli)

SERİE A PUAN DURUMU (JUVENTUS VE LECCE)

Sıra Takım O G B M P 5 Juventus 17 9 5 3 32 16 Lecce 16 4 4 8 16

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Futbolseverlerin ve özellikle Türk taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri: Kenan Yıldız Lecce maçında oynayacak mı? Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın Lecce karşısında ilk 11’de olması bekleniyor. Bu durum Juventus taraftarı için büyük bir heyecan yaratırken, mücadeleye ayrı bir önem katıyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Juventus Sakat ve Cezalı Listesi

# Oyuncu Yaş Pozisyon Durum 23 Carlo Pinsoglio 36 Kaleci Baldırından Sakat 4 Federico Gatti 28 Defans Menisküs Problemi 24 Daniele Rugani 32 Defans Baldırından Sakat 9 Dusan Vlahovic 26 Forvet Adale Problemi

Lecce Sakat ve Cezalı Listesi

# Oyuncu Yaş Pozisyon Durum 1 Christian Früchtl 26 Kaleci Antrenman Eksikliği 10 Medon Berisha 23 Orta Saha Diz Ardı Kirişi Sakatlığı 7 Tete Morente 30 Orta Saha Ayağından Sakat 29 Lassana Coulibaly 30 Orta Saha Milli Takım Kadrosunda

Juventus - Lecce maçı ne zaman? Maç 3 Ocak tarihinde oynanacak. Juventus Lecce maçı saat kaçta? Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Juventus - Lecce maçı hangi kanalda? Maç S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak. Kenan Yıldız oynayacak mı? Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın Lecce karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor. Juventus ve Lecce ligde kaç puanda? Juventus 32 puanla 5. sırada, Lecce ise 16 puanla 16. sırada.

Serie A 25/26 sezonunun 18. haftasında oynanacak Juventus - Lecce maçı hem puan durumu hem de mücadele seviyesi açısından büyük önem taşıyor. Juventus evinde kazanarak üst sıralara daha da yaklaşmayı hedeflerken, Lecce ise zorlu deplasmandan puan almanın peşinde olacak. Milli yıldızımız Kenan Yıldız’ın sahada olması beklenen bu maç, Türk futbolseverler için de ayrı bir heyecan taşıyor.