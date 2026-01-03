Juventus - Lecce Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Kenan Yıldız Oynayacak mı?
Juventus - Lecce maçı ne zaman oynanacak ve karşılaşma saat kaçta başlayacak? Serie A’nın kritik 18. hafta mücadelesi futbolseverlere hangi kanalda yayınlanacak? Milli yıldızımız Kenan Yıldız bu önemli maçta sahaya ilk 11’de çıkacak mı? Tüm yanıtlar haberimizde.
Serie A 25/26 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Juventus - Lecce maçı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Juventus sahasında taraftarı önünde mutlak galibiyet hedeflerken, Lecce deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
“Juventus Lecce maçı ne zaman?”, “Juventus Lecce maçı saat kaçta?” ve “Juventus Lecce maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının tüm yanıtları bu haberde. Ayrıca milli yıldızımız Kenan Yıldız oynayacak mı? sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.
JUVENTUS - LECCE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ
|Maç
|Stadyum
|Tarih
|Saat
|Hafta
|Hakem
|Kanal
|Juventus - Lecce
|Allianz Stadium
|3 Ocak
|20:00
|Serie A 25/26 – 18. Hafta
|Guiseppe Collu
|S Sport 2 (Canlı – Şifreli)
SERİE A PUAN DURUMU (JUVENTUS VE LECCE)
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|5
|Juventus
|17
|9
|5
|3
|32
|16
|Lecce
|16
|4
|4
|8
|16
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Futbolseverlerin ve özellikle Türk taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri: Kenan Yıldız Lecce maçında oynayacak mı? Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın Lecce karşısında ilk 11’de olması bekleniyor. Bu durum Juventus taraftarı için büyük bir heyecan yaratırken, mücadeleye ayrı bir önem katıyor.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Juventus Sakat ve Cezalı Listesi
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Durum
|23
|Carlo Pinsoglio
|36
|Kaleci
|Baldırından Sakat
|4
|Federico Gatti
|28
|Defans
|Menisküs Problemi
|24
|Daniele Rugani
|32
|Defans
|Baldırından Sakat
|9
|Dusan Vlahovic
|26
|Forvet
|Adale Problemi
Lecce Sakat ve Cezalı Listesi
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Durum
|1
|Christian Früchtl
|26
|Kaleci
|Antrenman Eksikliği
|10
|Medon Berisha
|23
|Orta Saha
|Diz Ardı Kirişi Sakatlığı
|7
|Tete Morente
|30
|Orta Saha
|Ayağından Sakat
|29
|Lassana Coulibaly
|30
|Orta Saha
|Milli Takım Kadrosunda
Juventus - Lecce maçı ne zaman?
Maç 3 Ocak tarihinde oynanacak.
Juventus Lecce maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.
Juventus - Lecce maçı hangi kanalda?
Maç S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.
Kenan Yıldız oynayacak mı?
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın Lecce karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor.
Juventus ve Lecce ligde kaç puanda?
Juventus 32 puanla 5. sırada, Lecce ise 16 puanla 16. sırada.
Serie A 25/26 sezonunun 18. haftasında oynanacak Juventus - Lecce maçı hem puan durumu hem de mücadele seviyesi açısından büyük önem taşıyor. Juventus evinde kazanarak üst sıralara daha da yaklaşmayı hedeflerken, Lecce ise zorlu deplasmandan puan almanın peşinde olacak. Milli yıldızımız Kenan Yıldız’ın sahada olması beklenen bu maç, Türk futbolseverler için de ayrı bir heyecan taşıyor.