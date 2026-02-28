Juventus, Luciano Spalletti ile yola devam edecek

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre Juventus, Luciano Spalletti ile iki yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kulüp yönetiminin, sportif projeyi tecrübeli teknik adamın liderliğinde sürdürme konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

MENTAL ARA

Galatasaray maçının ardından kısa süreliğine Montaione’deki evine çekilen Spalletti’nin, mental olarak toparlanmak için zaman istediği aktarıldı.

Deneyimli teknik adamın, Allianz Stadium’da oynanan karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmamasının da bu nedenle olduğu kaydedildi.

Maç sonu kulüp adına açıklamayı ise Juventus’un futbol yapılanmasında yer alan Giorgio Chiellini yaptı.

Juventus yönetiminin, yaşanan Avrupa hayal kırıklığına rağmen Spalletti’ye duyduğu güveni koruduğu ve sezonun kalan bölümünde istikrarı öncelik olarak gördüğü vurgulandı.