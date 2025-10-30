Juventus, Luciano Spalletti'yi açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL, (DHA)- ITALYA Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'nin getirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor’la yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti’yi getirdi. Juventus’tan yapılan açıklamada 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Luciano Spalletti, son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.

FOTOĞRAFLI