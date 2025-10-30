Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Juventus, Luciano Spalletti'yi açıkladı

Ajans Haberleri
  • 30.10.2025 22:23
  • Giriş: 30.10.2025 22:23
  • Güncelleme: 30.10.2025 22:23
Kaynak: DHA
Juventus, Luciano Spalletti'yi açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL, (DHA)- ITALYA Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'nin getirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor’la yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti’yi getirdi. Juventus’tan yapılan açıklamada 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Luciano Spalletti, son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol